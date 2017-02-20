Под Дубровкой водитель микроавтобуса сбил на «зебре» 6-летнего мальчика

Шестилетний мальчик получил травму в результате ДТП на «зебре» в Дубровском районе.

Как сообщили в ГИБДД Брянской области, 21 февраля около 8.10 на 206-м километре дороги Орел – Смоленск ребенка сбил 25-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transit.

Водитель ехал в сторону Брянска. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

Его госпитализировали в Брянскую областную больницу № 1 с переломом нижней трети левой голени.