Под Дубровкой водитель микроавтобуса сбил на «зебре» 6-летнего мальчика
Шестилетний мальчик получил травму в результате ДТП на «зебре» в Дубровском районе.
Как сообщили в ГИБДД Брянской области, 21 февраля около 8.10 на 206-м километре дороги Орел – Смоленск ребенка сбил 25-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transit.
Водитель ехал в сторону Брянска. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
Его госпитализировали в Брянскую областную больницу № 1 с переломом нижней трети левой голени.
Новости регионов
Важные звенья экономики. В 2017 году малый и средний бизнес на Смоленщине получит ощутимую господдержку.
22 Февраля, 2017
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Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.