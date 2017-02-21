Двое мужчин погибли при пожаре в Жирятинском районе

Два человека погибли в результате пожара в деревне Колодня в Жирятинском районе.

Пожар в деревянном доме размером 6х12 метров по улице Центральной произошел утром 22 февраля. Пожарные добирались до места вызова 15 минут. Прибыв в 8.31, они обнаружили, что пламя распространилось на площади 1 квадратный метр. В 8.34 горящий дом потушили.

При пожаре погибли двое мужчин. Причину возгорания предстоит установить.