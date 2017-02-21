Двое мужчин погибли при пожаре в Жирятинском районе
Два человека погибли в результате пожара в деревне Колодня в Жирятинском районе.
Пожар в деревянном доме размером 6х12 метров по улице Центральной произошел утром 22 февраля. Пожарные добирались до места вызова 15 минут. Прибыв в 8.31, они обнаружили, что пламя распространилось на площади 1 квадратный метр. В 8.34 горящий дом потушили.
При пожаре погибли двое мужчин. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
23 Февраля, 2017
|0
|$58
|€61
Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2016 год. За отчетный период в филиал поступило 1795 заявок на оказание услуги по технологическому присоединению. Заключено 1493 договора, исполнено 1209 договоров.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.