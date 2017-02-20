Пропавшего в Брянске пенсионера нашли в течение дня

В Брянске успешно завершились поиски 87-летнего Василия Дрожжина.

По информации отряда «Лиза Алерт», пенсионер пропал около полудня в среду, 22 февраля, у рынка в Советском районе Брянска. Пожилой мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Уже во второй половине дня представители отряда рассказали о том, что Василий Дрожжин найден. О подробностях поисков волонтеры не сообщают.