В Белых Берегах собутыльник зарезал экс-полицейского

В Белых Берегах убили мужчину.

Об этом в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, убийство произошло в доме № 6 по улице Пролетарской. Погибший – 30-летний бывший полицейский Юрий Соколов.

Очевидцы утверждают, что конфликт произошел на почве злоупотребления алкоголем. По их информации, полицейские распространяют в Белых Берегах фоторобот подозреваемого Игоря Таллалаева, ранее судимого.

«Под окном такая лужа крови растеклась», «Он служил в Афгане, при совместном выпивании за одним столом Юра обозвал его пи…м, ну, с пьяни Игорь не потерпел, чтобы его так называли, и воткнул нож ему в горло», «Юра отличный парень был, иногда только вот на водку слабоват, но не конфликтный. Лично его знал. Нелепо все так вышло, парень хороший был, а по водке всякое бывает», – пишут в соцсетях жители Белых Берегов.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.