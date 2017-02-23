В Брянске калужанин на Volvo врезался в маршрутку с пассажирами

Один человек пострадал при столкновении Volvo и маршрутного такси в Брянске.

Авария произошла 23 февраля около 11.15 у дома № 19 по улице Урицкого в Советском районе.

Как сообщили в ГИБДД Брянска, 27-летний житель Калужской области за рулем Volvo, поворачивая на Урицкого с улицы Пионерской, не уступил дорогу и протаранил Fiat Ducato, маршрутку № 18, которая ехала в сторону улицы Красноармейской.

В результате столкновения 47-летнюю пассажирку маршрутки госпитализировали с ушибом грудной клетки слева.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.