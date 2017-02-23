23 февраля в Брянске сбили двух пьяных пешеходов

Два нетрезвых пешехода пострадали в результате ДТП 23 февраля в Брянске.

Около 19.00 у дома № 22 по улице Транспортной в Фокинском районе 29-летнего мужчину сбил неизвестный водитель, который затем скрылся с места ДТП. У пешехода, который был пьян, диагностировали перелом пальца на ноге.

В 20.15 у дома № 49/1 по улице Литейной в Бежице 59-летний водитель BMW 520 сбил 38-летнего мужчину. Водитель ехал от проезда Антоновского к улице 50-й Армии. Пьяный пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали в городскую больницу № 1 с сотрясением мозга и ушибленной раной лица.

По фактам ДТП полиция проводит проверки.