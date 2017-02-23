Две женщины погибли по пожаре в Новозыбковском районе

Две женщины погибли в результате крупного пожара в селе Белый Колодец в Новозыбковском районе.

Пожар в частном жилом доме случился днем 24 февраля. Пожарные прибыли на место в 13.56, через 20 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Деревянный дом размером 5х10 метров с металлической крышей горел по всей площади. Пожар потушили в 14.40.

При пожаре погибли 41-летняя хозяйка дома и ее 25-летняя гостья. Предположительно, пожар произошел из-за того, что женщины курили в состоянии алкогольного опьянения. Окончательную причину возгорания установят эксперты.