На Ковшовке в Брянске пропала 58-летняя Лариса Хотеенкова
В Брянске разыскивают Ларису Васильевну Хотеенкову 1959 года рождения.
По информации отряда «Лиза Алерт», в последний раз пенсионерку видели 24 февраля недалеко от Ковшовского кладбища в Фокинском районе Брянска. Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: невысокого роста, седые волосы. Была одета в ярко-оранжевую дубленку до колен, черные лосины, белые сапоги-дутики и красный платок.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ларисы Хотеенковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция).
Новости регионов
26 Февраля, 2017
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