В Брянске водитель ищет очевидцев ДТП у «Мельницы»
Водитель просит откликнуться очевидцев ДТП у ТРЦ «Мельница» в Брянске, в результате которого оказалась повреждена его машина.
Как рассказал в соцсетях водитель Александр Бондаренко, 24 февраля в промежуток между 19.00 и 21.00 неизвестный врезался в его четрный «ВАЗ-2115», припаркованный справа от «Лео Пиццы».
«Машина получила удар в дверь со стороны водителя. Виновник ДТП скрылся. Предположительно, авто был светлого цвета (по остаткам краски на вмятине)», – сообщил он.
Всех, кто стал свидетелем ДТП или располагает записью видеорегистратора, Александр Бондаренко просит звонить по телефону 8-900-362-72-26.
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26 Февраля, 2017
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