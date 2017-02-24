В Брянске водитель ищет очевидцев ДТП у «Мельницы»

Водитель просит откликнуться очевидцев ДТП у ТРЦ «Мельница» в Брянске, в результате которого оказалась повреждена его машина.

Как рассказал в соцсетях водитель Александр Бондаренко, 24 февраля в промежуток между 19.00 и 21.00 неизвестный врезался в его четрный «ВАЗ-2115», припаркованный справа от «Лео Пиццы».

«Машина получила удар в дверь со стороны водителя. Виновник ДТП скрылся. Предположительно, авто был светлого цвета (по остаткам краски на вмятине)», – сообщил он.

Всех, кто стал свидетелем ДТП или располагает записью видеорегистратора, Александр Бондаренко просит звонить по телефону 8-900-362-72-26.