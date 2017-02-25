Под Брянском столкнулись маршрутка и грузовик
Утром 27 февраля под Брянском произошла авария с участием маршрутного такси и грузовика.
По данным регионального ГУ МЧС, ДТП произошло около 7.00. У села Палужье в Выгоничском районе столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик «ГАЗ». Обе машины получили серьезные кузовные повреждения.
Как сообщили в МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
|+2
|$58
|€61
Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Начальнику восточного участка метрологии и качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Михаилу Шелопу вручено удостоверение на рационализаторское предложение за проект «Система непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на примере подстанций Брянской области».
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.