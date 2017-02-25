Под Брянском столкнулись маршрутка и грузовик

Утром 27 февраля под Брянском произошла авария с участием маршрутного такси и грузовика.

По данным регионального ГУ МЧС, ДТП произошло около 7.00. У села Палужье в Выгоничском районе столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик «ГАЗ». Обе машины получили серьезные кузовные повреждения.

Как сообщили в МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Информации от ГИБДД пока не поступало.



