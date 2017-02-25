Житель Мглинского района с топором отобрал у пенсионерки 2,3 тысячи рублей
Житель Мглинского района c топором напал на пожилую женщину и украл у нее 2,3 тысячи рублей.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, разбойное нападение произошло 6 октября 2016 года. 4, 5 и 6 октября мужчина угрожал убийством своей жене, демонстрируя при этом кухонный нож и топор.
На днях он предстал перед судом по обвинению в угрозе убийством и разбое. Суд приговорил его к 5 годам 9 месяцам исправительной колонии общего режима.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
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Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Начальнику восточного участка метрологии и качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Михаилу Шелопу вручено удостоверение на рационализаторское предложение за проект «Система непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на примере подстанций Брянской области».
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.