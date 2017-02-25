Житель Мглинского района с топором отобрал у пенсионерки 2,3 тысячи рублей

Житель Мглинского района c топором напал на пожилую женщину и украл у нее 2,3 тысячи рублей.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, разбойное нападение произошло 6 октября 2016 года. 4, 5 и 6 октября мужчина угрожал убийством своей жене, демонстрируя при этом кухонный нож и топор.

На днях он предстал перед судом по обвинению в угрозе убийством и разбое. Суд приговорил его к 5 годам 9 месяцам исправительной колонии общего режима.