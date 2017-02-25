В Брянске из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек, есть пострадавший
В Брянске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.
Пожар случился вечером 26 февраля в доме по улице Вяземского в Володарском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 20.14, через четыре минуты после вызова.
Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. 12 жильцов дома эвакуировали. Распространение огня в смежные помещения и квартиры удалось предотвратить.
Пожар потушили в 20.28. По данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
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