В Брянске из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек, есть пострадавший

В Брянске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.

Пожар случился вечером 26 февраля в доме по улице Вяземского в Володарском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 20.14, через четыре минуты после вызова.

Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. 12 жильцов дома эвакуировали. Распространение огня в смежные помещения и квартиры удалось предотвратить.

Пожар потушили в 20.28. По данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек. Причину возгорания предстоит установить.