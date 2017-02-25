В Брянске ищут 51-летнего Константина Базовкина
В Брянске пропал 51-летний Константин Иванович Базовкин.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт» в последний раз мужчину видели 19 февраля.
Приметы: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, короткие седые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрамы на правом виске и за левым ухом.
Был одет в темно-синюю куртку с оранжевой подстежкой, черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Константина Базовкина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция).
Также, напомним, в Брянске продолжаются поиски 58-летней Ларисы Хотеенковой.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
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