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В Брянске ищут 51-летнего Константина Базовкина

Опубликовано Сегодня, 13:40

В Брянске пропал 51-летний Константин Иванович Базовкин.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт» в последний раз мужчину видели 19 февраля.

Приметы: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, короткие седые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрамы на правом виске и за левым ухом.

Был одет в темно-синюю куртку с оранжевой подстежкой, черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Константина Базовкина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция).

Также, напомним, в Брянске продолжаются поиски 58-летней Ларисы Хотеенковой.

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