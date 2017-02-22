На трассе Брянск – Смоленск внедорожник врезался в Volkswagen при развороте

На 136-м километре трассы Брянск – Смоленск столкнулись Toyota Highlander и Volkswagen Polo.

Авария произошла 26 февраля около 20.00, сообщили в ГИБДД Брянской области. По предварительной информации, 45-летний водитель внедорожника при развороте не уступил дорогу и протаранил Volkswagen Polo под управлением 27-летней женщины.

У автомобилистки диагностировали ушиб грудной клетки – врачи отпустили ее с назначением лечения.