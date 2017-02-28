Пять человек ранены в ДТП с маршруткой и грузовиком под Брянском
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Выгоничском районе.
Напомним, авария произошла в понедельник, 27 февраля, около 6.40 на 16-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.
По предварительным данным УМВД по Брянской области, 51-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter врезался в стоявший у обочины грузовой фургон «ГАЗ-377030», водитель которого менял колесо.
Водителя «ГАЗа» и четверых пассажиров маршрутки госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. Уже известно, что водитель микроавтобуса был трезв.
Новости регионов
28 Февраля, 2017
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