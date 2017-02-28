В Брянске автовор угнал машину ради магнитолы
Брянские полицейские задержали подозреваемого в угоне «ВАЗ-2106».
Машину, припаркованную у жилого дома по улице Пушкина в Володарском районе, угнали в ночь на 18 февраля, сообщили в УМВД по Брянской области.
В этот же день полицейские нашли машину в поселке Радица-Крыловка. «ВАЗ» был в технически исправном состоянии, злоумышленник лишь снял магнитолу.
Подозреваемого – 19-летнего местного жителя – задержали сотрудники уголовного розыска.
Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
28 Февраля, 2017
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