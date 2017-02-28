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В Брянске «гонщика» на Volkswagen остановил забор – очевидцы

Опубликовано Сегодня, 19:13

В Брянске водитель Volkswagen Passat протаранил «ВАЗ», подрезал Toyota Prado и врезался в забор.

Об этом в соцсетях сообщают участники дорожного движения. По словам водителя Алексея Якушева, сегодня, 28 февраля, около 17.00 черный Volkswagen Passat протаранил его «ВАЗ-3107» на остановке «Бизнес-центр» по улице Калинина в Советском районе. Водитель Volkswagen с места ДТП скрылся.

Еще один водитель Влад Марвин рассказал, что эта же машина подрезала его Toyota Prado на железнодорожном мосту.

Тем временем очевидцы выложили в Сеть фото, сделанные у 25-й школы в Володарском районе, где водитель Volkswagen Passat вылетел на тротуар и протаранил металлический забор.

Пострадавшие водители опознали машину предполагаемого нарушителя – сейчас они разыскивают записи с камер видеорегистраторов других участников дорожного движения.



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