В Брянске «гонщика» на Volkswagen остановил забор – очевидцы
В Брянске водитель Volkswagen Passat протаранил «ВАЗ», подрезал Toyota Prado и врезался в забор.
Об этом в соцсетях сообщают участники дорожного движения. По словам водителя Алексея Якушева, сегодня, 28 февраля, около 17.00 черный Volkswagen Passat протаранил его «ВАЗ-3107» на остановке «Бизнес-центр» по улице Калинина в Советском районе. Водитель Volkswagen с места ДТП скрылся.
Еще один водитель Влад Марвин рассказал, что эта же машина подрезала его Toyota Prado на железнодорожном мосту.
Тем временем очевидцы выложили в Сеть фото, сделанные у 25-й школы в Володарском районе, где водитель Volkswagen Passat вылетел на тротуар и протаранил металлический забор.
Пострадавшие водители опознали машину предполагаемого нарушителя – сейчас они разыскивают записи с камер видеорегистраторов других участников дорожного движения.
Новости регионов
28 Февраля, 2017
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