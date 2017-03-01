Сосед обокрал квартиру жительницы Брянска
После совместного отдыха с соседом жительница Брянска лишилась 12 тысяч рублей и фотоаппарата.
Как рассказали в областном УМВД, фотоаппарат и деньги пропали из квартиры 47-летней жительницы Бежицкого района вечером 21 февраля.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день кражи в квартире женщины вместе с другими гостями находился ее сосед. Когда компания переместилась в квартиру соседа, он воспользовался тем, что дверь осталась незапертой, и проник внутрь.
30-летнего мужчину, ранее уже судимого, задержали на следующий день. Фотоаппарат и часть денег у него удалось изъять. За кражу жителю Бежицы грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
01 Марта, 2017
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