Сосед обокрал квартиру жительницы Брянска

После совместного отдыха с соседом жительница Брянска лишилась 12 тысяч рублей и фотоаппарата.

Как рассказали в областном УМВД, фотоаппарат и деньги пропали из квартиры 47-летней жительницы Бежицкого района вечером 21 февраля.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день кражи в квартире женщины вместе с другими гостями находился ее сосед. Когда компания переместилась в квартиру соседа, он воспользовался тем, что дверь осталась незапертой, и проник внутрь.

30-летнего мужчину, ранее уже судимого, задержали на следующий день. Фотоаппарат и часть денег у него удалось изъять. За кражу жителю Бежицы грозит до пяти лет заключения.