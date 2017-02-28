В Бежице потушили пожар в квартире
Вечером 28 февраля произошел пожар в квартире по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска.
Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 21.42, через шесть минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пламя распространилось на площади 2 квадратных метра. Дальнейшее распространение огня пожарные смогли предотвратить.
В 21.47 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
28 Февраля, 2017
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