В Брянске ищут водителя, сбившего пешехода на улице Абашева

В ГИБДД Брянска рассказали подробности ДТП, которое произошло 28 февраля в Володарском районе Брянска.

Согласно данным предварительной проверки ГИБДД, около 17.20 у дома № 7/1 по улице Абашева неизвестный водитель за рулем Volkswagen Passat, который ехал от улицы Пушкина к улице 2-я Разина, не справился с управлением и врезался в электроопору. Затем машина вылетела на тротуар и сбила 41-летнего мужчину.

Пешехода доставили в приемное диагностическое отделение горбольницы № 1 с ушибленной раной надбровной дуги справа.

На водителя составили административные материалы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту ДТП проводится проверка. Уже известно о том, что машина принадлежит жителю Злынковского района. Личность водителя устанавливается.