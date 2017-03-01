В Брянске ищут водителя, сбившего пешехода на улице Абашева
В ГИБДД Брянска рассказали подробности ДТП, которое произошло 28 февраля в Володарском районе Брянска.
Согласно данным предварительной проверки ГИБДД, около 17.20 у дома № 7/1 по улице Абашева неизвестный водитель за рулем Volkswagen Passat, который ехал от улицы Пушкина к улице 2-я Разина, не справился с управлением и врезался в электроопору. Затем машина вылетела на тротуар и сбила 41-летнего мужчину.
Пешехода доставили в приемное диагностическое отделение горбольницы № 1 с ушибленной раной надбровной дуги справа.
На водителя составили административные материалы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
По факту ДТП проводится проверка. Уже известно о том, что машина принадлежит жителю Злынковского района. Личность водителя устанавливается.
Новости регионов
01 Марта, 2017
|+4
|$58
|€62
Почти сто человек приняли участие во втором этапе ралли-спринта «Карачевский занос», который состоялся в День защитника Отечества 23 февраля. Внезапное изменение погоды доставило массу неудобств организаторам и участникам, но, несмотря на это, состоялись все запланированные заезды.
«Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
С 4 марта 2017 года для удобства пассажиров Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» по заявке Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области изменит график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона МЖД. Корректировки коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.