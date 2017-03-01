В Брянске 40-летнего мужчину зарезали в общежитии

26 февраля в общежитии по улице Красной Гвардии в Володарском районе Брянска найдено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По информации СУ СК РФ по Брянской области, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель.

По версии следствия, хозяин комнаты поссорился с гостем и нанес ему колото-резаные ранения в области груди. Раны оказались смертельными.

Подозреваемого заключили под стражу.