В Клинцах 15-летний подросток пострадал в ДТП с Audi и «ВАЗом»

Два человека получил травмы в результате столкновения Audi 100 и «ВАЗ-21140» в Клинцах.

По данным областной ГИБДД, аария произошла 28 февраля около 21.15 по улице Жукова. 48-летний водитель Audi 100 ехал от улицы Ромашина к улице Гоголя. При повороте, не предоставив преимущество на перекрестке улиц Жукова и Декабристов, он врезался в «ВАЗ-21140» под управлением 41-летнего водителя, который ехал без изменения направления движения.

41-летнего пассажира Audi госпитализировали в Клинцовскую больницу с закрытой травмой брюшной полости. 15-летний пассажир «ВАЗа» госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.