В Клинцах переходившая дорогу девушка попала в больницу с переломом скулы
17-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Клинцах.
28 февраля около 20.00 на улице Парижской Коммуны девушку сбил 21-летний водитель Ford Focus, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Водитель ехал от улицы Карла Маркса к проспекту Ленина. Пешеход пересекала проезжую часть на перекрестке.
Ее госпитализировали в Клинцовскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом правой голени и переломом правой скулы челюсти. В ГИБДД отметили, что девушка была одета в темную одежду без светоотражающих элементов.
Новости регионов
02 Марта, 2017
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