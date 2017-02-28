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В Клинцах переходившая дорогу девушка попала в больницу с переломом скулы

Опубликовано Вчера, 17:40

17-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Клинцах.

28 февраля около 20.00 на улице Парижской Коммуны девушку сбил 21-летний водитель Ford Focus, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Водитель ехал от улицы Карла Маркса к проспекту Ленина. Пешеход пересекала проезжую часть на перекрестке.

Ее госпитализировали в Клинцовскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом правой голени и переломом правой скулы челюсти. В ГИБДД отметили, что девушка была одета в темную одежду без светоотражающих элементов.

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