Брянец украл из магазина продукты и алкоголь вместе с тележкой

Житель Брянска вывез из магазина тележку с продуктами и алкоголем, минуя кассу.

Кража произошла в магазине самообслуживания по улице Почтовой в Бежицком районе, сообщили в УМВД по Брянской области. Общая сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей. Работники магазина обратились в полицию.

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 26-летнего жителя Бежицы. При обыске у него нашли украденную тележку. По статье «Кража» ему грозит до двух лет заключения.