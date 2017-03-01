Брянец украл из магазина продукты и алкоголь вместе с тележкой
Житель Брянска вывез из магазина тележку с продуктами и алкоголем, минуя кассу.
Кража произошла в магазине самообслуживания по улице Почтовой в Бежицком районе, сообщили в УМВД по Брянской области. Общая сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей. Работники магазина обратились в полицию.
Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 26-летнего жителя Бежицы. При обыске у него нашли украденную тележку. По статье «Кража» ему грозит до двух лет заключения.
Новости регионов
01 Марта, 2017
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