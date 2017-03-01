Девушка с подельниками украли 100 литров топлива с брянской АЗС

В Севском районе девушка привлекла знакомого и его несовершеннолетнюю сестру к краже дизельного топлива с заправки.

На днях уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», направили в суд.

Как сообщила начальник следственного отдела майор юстиции Алла Сапейкина, поздно вечером в начале ноября 2016 года с территории автозаправочной станции в селе Бересток украли 100 литров дизельного топлива стоимостью более 3 тысяч рублей.

К краже оказались причастны 29-летняя жительница Севского района, ее 27-летний знакомый и его 16-летняя сестра. По словам девушки, она обманула сестру друга, пообещав потратить вырученные от продажи топлива деньги на лекарство для ребенка.

Подозреваемым грозит до пяти лет заключения. Девушке-организатору, помимо кражи, предъявлено обвинение в вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления.