В Брянске больше часа тушили горящий дом: есть пострадавший

Крупный пожар произошел сегодня в Фокинском районе Брянска.

В 14.43 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании частного жилого дома по улице Донской. С 14.44 на месте работали пожарные расчеты ПСЧ-3, ПСЧ-4, ПСЧ-1 в составе четырех автоцистерн, оперативная группа и служба пожаротушения.

К прибытию пожарных двухэтажный дом горел по всей площади. Пожар локализовали в 15.20. Потушить его удалось в 15.47. Было задействовано звено газодымозащитной службы.

По оперативной информации МЧС, есть пострадавший, одного человека спасли.

Причину пожара предстоит установить.