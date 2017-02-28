В Брянске больше часа тушили горящий дом: есть пострадавший
Крупный пожар произошел сегодня в Фокинском районе Брянска.
В 14.43 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании частного жилого дома по улице Донской. С 14.44 на месте работали пожарные расчеты ПСЧ-3, ПСЧ-4, ПСЧ-1 в составе четырех автоцистерн, оперативная группа и служба пожаротушения.
К прибытию пожарных двухэтажный дом горел по всей площади. Пожар локализовали в 15.20. Потушить его удалось в 15.47. Было задействовано звено газодымозащитной службы.
По оперативной информации МЧС, есть пострадавший, одного человека спасли.
Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
02 Марта, 2017
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