В Брянске 20 человек эвакуировали при ночном пожаре в пятиэтажке
В ночь на 2 марта произошел пожар в пятиэтажном доме в Советском районе Брянска.
Получив сообщение о задымлении в подъезде дома по 2-му проезду Станке Димитрова в 4.01, пожарные прибыли на место вызова в 4.06. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, из подъезда эвакуировали 20 человек. Один человек был спасен из задымленной квартиры.
Пожар потушили в 4.15. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
02 Марта, 2017
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