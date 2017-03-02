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В Брянске 20 человек эвакуировали при ночном пожаре в пятиэтажке

Опубликовано Сегодня, 09:30

В ночь на 2 марта произошел пожар в пятиэтажном доме в Советском районе Брянска.

Получив сообщение о задымлении в подъезде дома по 2-му проезду Станке Димитрова в 4.01, пожарные прибыли на место вызова в 4.06. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, из подъезда эвакуировали 20 человек. Один человек был спасен из задымленной квартиры.

Пожар потушили в 4.15. Причина возгорания устанавливается.

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