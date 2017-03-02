В Брянске пенсионерка сломала нос в 11-й маршрутке

В Брянске проводится проверка по факту падения 65-летней женщины в маршрутном такси № 11.

Вечером 1 марта из городской больницы № 2 в полицию сообщили об обращении пенсионерки. Врачи диагностировали у нее перелом костей носа без смещения и рваную рану лобной области. Женщина пояснила, что травмы получила при падении в маршрутке.

По данным предварительной проверки ГИБДД Брянска, ДТП произошло около 17.40. 28-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, в салоне которого находились восемь пассажиров, ехал по улице Красноармейской в сторону проспекта Ленина и резко затормозил. После того как пенсионерка, сидевшая во втором ряду слева, упала, он продолжил движение по маршруту.

Возбуждено административное расследование, сообщили в ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.