В Брянске пенсионерка сломала нос в 11-й маршрутке
В Брянске проводится проверка по факту падения 65-летней женщины в маршрутном такси № 11.
Вечером 1 марта из городской больницы № 2 в полицию сообщили об обращении пенсионерки. Врачи диагностировали у нее перелом костей носа без смещения и рваную рану лобной области. Женщина пояснила, что травмы получила при падении в маршрутке.
По данным предварительной проверки ГИБДД Брянска, ДТП произошло около 17.40. 28-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, в салоне которого находились восемь пассажиров, ехал по улице Красноармейской в сторону проспекта Ленина и резко затормозил. После того как пенсионерка, сидевшая во втором ряду слева, упала, он продолжил движение по маршруту.
Возбуждено административное расследование, сообщили в ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
02 Марта, 2017
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