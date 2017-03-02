50-летняя женщина сломала руку в брянской маршрутке
В Брянске стоявшая у двери в маршрутке женщина получила перелом руки.
ДТП произошло 1 марта около 8.40 у дома № 1 по проспекту Московскому в Фокинском районе, сообщили в ГИБДД Брянска. 55-летний водитель Fiat Ducato, маршрутного такси № 32, в салоне которого находились восемь пассажиров, затормозил перед остановкой. 50-летняя пассажирка, стоявшая перед входной дверью, упала. Несмотря на это, водитель продолжил движение.
В травмпункте Советского района у женщины диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости без смещения.
По данным ГИБДД, в отношении водителя маршрутки возбуждено административное расследование по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, 1 марта зарегистрирован еще один случай падения пассажирки маршрутки. В маршрутном такси № 11 65-летняя пенсионерка получила перелом костей носа без смещения и рваную рану лобной области.
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02 Марта, 2017
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