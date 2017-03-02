Жительницу Брянска взяли под стражу за убийство сожителя

46-летнюю жительницу Брянска обвинили в убийстве 46-летнего сожителя.

Убийство произошло 24 февраля в квартире по проспекту Станке Димитрова в Советском районе, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

В обеденное время женщина находилась дома. Поссорившись с сожителем, она ударила его ножом в шею. Вечером он скончался от ранения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Женщину заключили под стражу. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления.