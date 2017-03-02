Московский проспект Брянска встал в пробке из-за массового ДТП

Массовая авария парализовала движение на Московском проспекте в Фокиснком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на остановке «Брянск II» столкнулись четыре машины. Автомобили заняли вторую и третью полосы, из-за чего на проспекте образовалась большая пробка со стороны мясокомбината.

В причинах аварии на месте разбираются сотрудники ГИБДД. Официальной информации пока не поступало.