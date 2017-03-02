Московский проспект Брянска встал в пробке из-за массового ДТП
Массовая авария парализовала движение на Московском проспекте в Фокиснком районе Брянска.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на остановке «Брянск II» столкнулись четыре машины. Автомобили заняли вторую и третью полосы, из-за чего на проспекте образовалась большая пробка со стороны мясокомбината.
В причинах аварии на месте разбираются сотрудники ГИБДД. Официальной информации пока не поступало.
Новости регионов
02 Марта, 2017
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