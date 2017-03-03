Под Брянском водитель «ГАЗели» сбил переходившую дорогу девушку

24-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП под Брянском.

2 марта около 2.15 на 355-м километре дороги Украина девушку сбил 57-летний водитель «ГАЗ-330202», сообщили в областной Госавтоинспекции. Водитель ехал от Брянска в сторону Москвы. Пешеход переходила проезжую часть.

Ее госпитализировали в Брянскую областную больницу № 1 с сочетанной травмой, переломом костей таза, повреждением связок левого коленного сустава и переломом основания черепа.