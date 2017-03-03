Мужчина погиб при пожаре под Брянском

В селе Красное Выгоничского района при пожаре погиб мужчина.

Пожар произошел утром 3 марта в частном жилом доме по улице Сторона в селе Красное. Пожарные добирались до места вызова более 20 минут, прибыв в 8.35, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени кирпичный дом размером 6х10 метров с шиферной крышей горел по всей площади. На тушение ушел почти час – пожар потушили в 9.15.

Тело погибшего мужчины находилось в сгоревшем доме. Причина пожара устанавливается.