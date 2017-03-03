В Брянске появился «пизанский» светофор

Жители Брянска жалуются на падающий светофор на площади Партизан в Советском районе.

По словам горожан, выложивших фото в соцсетях, светофор навис над проезжей частью и может рухнуть в любой момент. Местные жители отмечают, что это не первый подобный случай на площади Партизан.

Напомним, в 2016 году падения светофоров произошли на мясокомбинате в Фокинском районе и у «Кремния» в Сотском районе. Несколько дней накренившийся светофор «украшал» улицу Пушкина в Володарском районе.