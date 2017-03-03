В Брянске появился «пизанский» светофор
Жители Брянска жалуются на падающий светофор на площади Партизан в Советском районе.
По словам горожан, выложивших фото в соцсетях, светофор навис над проезжей частью и может рухнуть в любой момент. Местные жители отмечают, что это не первый подобный случай на площади Партизан.
Напомним, в 2016 году падения светофоров произошли на мясокомбинате в Фокинском районе и у «Кремния» в Сотском районе. Несколько дней накренившийся светофор «украшал» улицу Пушкина в Володарском районе.
Новости регионов
03 Марта, 2017
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