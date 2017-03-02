Житель Воронежа украл икру и виски из магазинов в Карачеве

За день 27-летний житель Воронежа обокрал два магазина в Карачеве.

Сообщения в полицию поступили 1 марта. Как рассказали в региональном УМВД, в обоих случаях фигурировал один и тот же злоумышленник.

Он заходил в магазины и, пользуясь отвлеченностью продавцов, прятал товары в куртку и рюкзак. Добычей вора стали красная икра, виски, шоколад, колбаса, кофе и шампунь на общую сумму более 25 тысяч рублей.

Жителя Воронежа задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Украденные продукты находились в его машине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.