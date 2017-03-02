57-летний мужчина погиб при пожаре на улице Карачижской в Брянске

Пожар в частном доме по улице Карачижской в Советском районе Брянска унес жизнь 57-летнего мужчины.

Пожар произошел в пятницу, 3 марта, в четвертом часу дня. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 15.45, через шесть минут после вызова (на фото Брянского ГУ МЧС).

К этому времени деревянный дом размером 5х8 метров с шиферной крышей был сильно задымлен изнутри. Очаг возгорания находился на площади 15 квадратных метров.

Потушить пожар удалось в 16.02. В результате пожара погиб 57-летний хозяин дома.