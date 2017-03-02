57-летний мужчина погиб при пожаре на улице Карачижской в Брянске
Пожар в частном доме по улице Карачижской в Советском районе Брянска унес жизнь 57-летнего мужчины.
Пожар произошел в пятницу, 3 марта, в четвертом часу дня. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 15.45, через шесть минут после вызова (на фото Брянского ГУ МЧС).
К этому времени деревянный дом размером 5х8 метров с шиферной крышей был сильно задымлен изнутри. Очаг возгорания находился на площади 15 квадратных метров.
Потушить пожар удалось в 16.02. В результате пожара погиб 57-летний хозяин дома.
Новости регионов
04 Марта, 2017
|0
|$59
|€62
Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.
«Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
С 4 марта 2017 года для удобства пассажиров Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» по заявке Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области изменит график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона МЖД. Корректировки коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.