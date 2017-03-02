В Суземке вор обокрал машину в гараже
В Суземке злоумышленник украл телефон, документы, банковские карты и деньги из машины в незапертом гараже.
В полицию обратился 50-летний житель Суземки, сообщили в УМВД по Брянской области. По его словам, две карты, 6 тысяч рублей, мобильный телефон и документы пропали при неизвестных обстоятельствах.
Полицейские выяснили, что вор ночью проник в гараж, который не был заперт, и похитил все ценное, что находилось в машине.
Подозреваемым оказался 20-летний житель Навлинского района. Он сознался в краже и вернул документы и карты. Телефон он продал, а деньги потратил.
За кражу ему грозит до шести лет заключения.
Новости регионов
04 Марта, 2017
|+2
|$59
|€62
Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.
«Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
С 4 марта 2017 года для удобства пассажиров Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» по заявке Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области изменит график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона МЖД. Корректировки коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.