В Суземке вор обокрал машину в гараже

В Суземке злоумышленник украл телефон, документы, банковские карты и деньги из машины в незапертом гараже.

В полицию обратился 50-летний житель Суземки, сообщили в УМВД по Брянской области. По его словам, две карты, 6 тысяч рублей, мобильный телефон и документы пропали при неизвестных обстоятельствах.

Полицейские выяснили, что вор ночью проник в гараж, который не был заперт, и похитил все ценное, что находилось в машине.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Навлинского района. Он сознался в краже и вернул документы и карты. Телефон он продал, а деньги потратил.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.