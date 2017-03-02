Пропавшая в Брянске 58-летняя Лариса Хотеенкова найдена мертвой

58-летнюю Ларису Хотеенкову, пропавшую в Брянске, нашли мертвой.

Женщина, нуждавшаяся в медицинской помощи, пропала 24 февраля в Фокинском районе – в последний раз ее видели у Ковшовского кладбища.

В поисках принимали участие полицейские и волонтеры.

«Хотеенкова Л. В. (1959) найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», – сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт».