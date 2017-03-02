Поиск по сайту

Трое эвакуированы, один спасен при пожаре на Московском проспекте в Брянске

Опубликовано Сегодня, 19:11

В Брянске произошел пожар в пятиэтажном доме по Московскому проспекту в Фокинском районе.

В 18.20 о задымлении в подъезде сообщили в региональное ГУ МЧС. Спустя шесть минут пожарные прибыли на место.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Из горящей квартиры удалось спасти одного человека. Трех человек из подъезда эвакуировали.

Пожар потушили в 18.33. Огонь повредил мебель на площади 3 квадратных метра.

Причину пожара предстоит установить.

 130
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске 20 человек эвакуировали при ночном пожаре в пятиэтажке
  • Шесть человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Бежице
  • В Новозыбкове при пожаре эвакуировали 10 человек, один спасен
  • В Сельцо из-за горящего телевизора эвакуировали 20 человек, один спасен
  • Из-за горящей постели в Брянске эвакуировали 30 человек
    • Новости регионов
    На Колхозке в Смоленске задержаны подозреваемые в рэкете (Видео)
    17:35:26 03-03-2017
    Оперативники задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве денег у смоленских бизнесменов, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
    Смолянин, прятавший героин в обертках от конфет, предстанет перед судом
    17:15:17 03-03-2017
    Следователи Смоленской области направили в суд уголовное дело 23-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
    В феврале 2017 года в Смоленске на свет появились две двойни
    15:04:11 03-03-2017
    296 младенцев появились на свет в Смоленске в феврале 2017 года, об этом сообщил сайт городской администрации.
    В районе Королевки в Смоленске установили контейнеры для сбора пластика
    14:48:37 03-03-2017
    Контейнеры для сбора пластиковых бутылок и других отходов из этого материала появились на Королевке в областном центре, об этом 3 марта написали очевидцы «Вконтакте».
    Полиция Смоленска задержала подозреваемого в хранении наркосодержащих грибов
    13:52:06 03-03-2017
    Подозревамый в хранений псилоциновых грибов задержан в Смоленске, об этом сообщили сотрудники УМВД региона.
    В Стабне произошло ДТП с участием большегруза (Видео)
    12:44:12 03-03-2017
    Многотонная фура не вписалась в поворот и опрокинулась в придорожный ров на трассе в Стабне Смоленской области 3 марта, об этом сообщили свидетели в соцсети «ВКонтакте».
    04 Марта, 2017
    		 +2 $59€62
    Лента новостей
    Сегодня, 19:11
    Трое эвакуированы, один спасен при пожаре на Московском проспекте в Брянске
    Сегодня, 19:01
    Пропавшая в Брянске 58-летняя Лариса Хотеенкова найдена мертвой
    Сегодня, 15:01
    В Брянске ищут водителя, сбившего школьника на переходе
    Сегодня, 12:18
    О брянских ТОСах рассказали в Госдуме
    Сегодня, 12:12
    В Суземке вор обокрал машину в гараже
    Вчера, 21:03
    57-летний мужчина погиб при пожаре на улице Карачижской в Брянске
    Вчера, 20:24
    О'кей, Google: брянцы интересуются, где дорога
    Вчера, 20:03
    Брянский чиновник покорил Интернет теорией о зарождении ям на дорогах (ВИДЕО)
    Вчера, 19:00
    Школьники из 3-й гимназии Брянска разрабатывают модель робота
    Вчера, 18:20
    Власти поздравили с 8 Марта выдающихся женщин Брянска (ФОТО)
    Вчера, 18:08
    Житель Воронежа украл икру и виски из магазинов в Карачеве
    Вчера, 17:40
    Работники «Брянконфи» пожаловались на бродячих собак
    Вчера, 17:35
    Экс-начальник брянского управления ветеринарии не смог доказать невиновность
    Вчера, 17:22
    Пенсию за 8 Марта в Брянске выплатят досрочно
    Вчера, 17:18
    Ставшие инвалидами на производстве брянцы получили по «Ладе Гранте»
    Вчера, 17:04
    Эксперты Кудрина назвали Брянскую область политически стабильной
    Вчера, 17:00
    5 марта в Фокинской районе Брянска будут ловить пьяных водителей
    Вчера, 16:20
    Брянцев оштрафовали за выгул свиней
    Вчера, 15:40
    В Брянске появился «пизанский» светофор
    Вчера, 15:00
    Брянские школьники смогут досрочно сдать ЕГЭ с 23 марта
    Вчера, 14:20
    В Брянске пристав присвоила полученные от должника 30 тысяч рублей
    Вчера, 13:40
    Мужчина погиб при пожаре под Брянском
    Вчера, 13:00
    В Клинцах ищут водителя, сбившего 79-летнего пенсионера
    Вчера, 12:30
    Власти поблагодарили дорожников за асфальт в Брянске
    Вчера, 12:00
    Брянцев предупредили о повышенном налоге на дорогие машины
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:23
    «Умалат» пригласила Николая Валуева посетить завод в Севске
    Вчера, 14:11
    Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми
    Вчера, 10:51
    Депутат Николай Валуев обсудил с активистами строительство очистных в Севске
    2-03-2017, 13:51
    «Мираторг» увеличит число животноводческих площадок в регионах
    2-03-2017, 12:18
    Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянцы предрекли «страшные последствия» продажи лекарств по рецептам
    Общество О главном
    Брянцам рассказали о новых правилах продажи лекарств
    Общество О главном
    Брянский чиновник покорил Интернет теорией о зарождении ям на дорогах
    Происшествия О главном
    В Брянске трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме
    Общество О главном
    В Брянской области прогнозируют аномальное тепло
    Новости партнёров
    Опора России
    «Женсовет» брянской «ОПОРЫ РОССИИ» проведёт форум-выставку в Климово

    «Женсовет» брянской «ОПОРЫ РОССИИ» проведёт форум-выставку в Климово

    Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» внедрил скоринговую оценку клиентов

    «Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.
    МРСК новости
    Команда Брянскэнерго второй раз подряд победила в межрегиональных соревнованиях по волейболу

    Команда Брянскэнерго второй раз подряд победила в межрегиональных соревнованиях по волейболуКоманда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
    РЖД новости
    В Брянском регионе МЖД изменится расписание нескольких пригородных поездов с 4 марта

    В Брянском регионе МЖД изменится расписание нескольких пригородных поездов с 4 марта С 4 марта 2017 года для удобства пассажиров Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» по заявке Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области изменит график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона МЖД. Корректировки коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.