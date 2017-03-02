Трое эвакуированы, один спасен при пожаре на Московском проспекте в Брянске
В Брянске произошел пожар в пятиэтажном доме по Московскому проспекту в Фокинском районе.
В 18.20 о задымлении в подъезде сообщили в региональное ГУ МЧС. Спустя шесть минут пожарные прибыли на место.
Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Из горящей квартиры удалось спасти одного человека. Трех человек из подъезда эвакуировали.
Пожар потушили в 18.33. Огонь повредил мебель на площади 3 квадратных метра.
Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
04 Марта, 2017
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