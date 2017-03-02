Трое эвакуированы, один спасен при пожаре на Московском проспекте в Брянске

В Брянске произошел пожар в пятиэтажном доме по Московскому проспекту в Фокинском районе.

В 18.20 о задымлении в подъезде сообщили в региональное ГУ МЧС. Спустя шесть минут пожарные прибыли на место.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Из горящей квартиры удалось спасти одного человека. Трех человек из подъезда эвакуировали.

Пожар потушили в 18.33. Огонь повредил мебель на площади 3 квадратных метра.

Причину пожара предстоит установить.