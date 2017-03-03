В Брянске машина «Городского такси» вылетела в кювет: ранена пассажирка

В Брянске 25-летняя пассажирка «Городского такси» получила травму в результате ДТП.

Авария произошла 4 марта около 3.00, сообщили в ГИБДД Брянска. У дома № 173 по улице Калинина в Советском районе Renault Logan, машина «Городского такси», вылетела в кювет.

Девушку, которая находилась на заднем сиденье справа и была пристегнута ремнем безопасности, госпитализировали с сотрясением головного мозга

По факту ДТП полицейские проводят проверку.