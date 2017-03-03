В Брянске машина «Городского такси» вылетела в кювет: ранена пассажирка
В Брянске 25-летняя пассажирка «Городского такси» получила травму в результате ДТП.
Авария произошла 4 марта около 3.00, сообщили в ГИБДД Брянска. У дома № 173 по улице Калинина в Советском районе Renault Logan, машина «Городского такси», вылетела в кювет.
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По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
05 Марта, 2017
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