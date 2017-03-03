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В Брянске на ходу загорелась маршрутка

Опубликовано Сегодня, 14:15

Сегодня днем на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска загорелось маршрутное такси.

ЧП произошло в Московском микрорайоне. Пожарные прибыли на место в 13.29, через восемь минут после вызова. К этому времени пламя охватило моторный отсек микроавтобуса Ford Transit. Пожар тушили с помощью одного воздушно-пенного пожарного ствола.

В 13.32 маршрутку потушили. По данным Брянского ГУ МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.




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