В Брянске на ходу загорелась маршрутка
Сегодня днем на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска загорелось маршрутное такси.
ЧП произошло в Московском микрорайоне. Пожарные прибыли на место в 13.29, через восемь минут после вызова. К этому времени пламя охватило моторный отсек микроавтобуса Ford Transit. Пожар тушили с помощью одного воздушно-пенного пожарного ствола.
В 13.32 маршрутку потушили. По данным Брянского ГУ МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
05 Марта, 2017
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