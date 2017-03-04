Голый мужчина оказался на объездной дороге под Брянском
Голого мужчину заметили на объездной дороге под Брянском.
По словам очевидцев, рассказавших об инциденте в соцсетях, утром 5 марта молодой мужчина без единого предмета одежды сидел посередине проезжей части и активно жестикулировал.
Водители проезжали мимо, стараясь не задеть «пешехода», который вероятно, нуждался в медицинской помощи.
О причинах неадекватного поведения мужчины и его дальнейшей судьбе пока неизвестно.
Новости регионов
06 Марта, 2017
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