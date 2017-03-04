В Новозыбкове Chevrolet врезался в Renault и столб: ранен пассажир
26-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Новозыбкове.
Авария произошла 5 марта около 19.20 на улице Комсомольской, сообщили в областной ГИБДД.
24-летний водитель Chevrolet Aveo ехал со стороны улицы 307-й Дивизии к улице Ново-Полевой. Не уступив дорогу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он врезался в Renault Logan под управлением 24-летнего водителя. От удара Chevrolet протаранил опору ЛЭП.
26-летнего пассажира Chevrolet Aveo госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной лба.
Новости регионов
06 Марта, 2017
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