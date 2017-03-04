На Станке Димитрова в Брянске внедорожник вылетел в кювет

Внедорожник вылетел в кювет в результате ДТП на проспекте Станке Димитрова в Брянске.

Авария произошла у гостиничного комплекса «Владимир Плаза», сообщают очевидцы. На фото, сделанном одним из них, видно, что на тротуаре оказалась и «Лада».

По предварительным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал. Информации от ГИБДД о причинах аварии пока не поступало.