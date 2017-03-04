Под Климово перевернулся Mitsubishi: у пассажирки перелом бедра
52-летняя женщина пострадала в результате ДТП на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Климово.
4 марта около 8.40 33-летний водитель Mitsubishi L200, двигаясь со стороны Климово в направлении поселка Мамай, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем на левую обочину – машина вылетела в кювет и перевернулась.
52-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с закрытым переломом правого бедра, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Новости регионов
06 Марта, 2017
|+6
|$59
|€62
Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
5 марта 2017 года исполнился год, как компания «РЖД» запустила первый поезд в рамках нового сервиса «поезд выходного дня», который стал совершать рейсы между Москвой и Брянском. За год услугами проезда на этом направлении воспользовались около 50 тыс. пассажиров.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.