В Брянске подросток пытался забросить в колонию дрожжи для браги
Неординарный случай зафиксировали сотрудники исправительной колонии № 1 в Брянске.
Как сообщили в региональном УФСИН, 14-летний подросток попытался перебросить в колонию четыре мобильных телефона, одну СИМ-карту, три зарядных устройства и семь пачек дрожжей. Последние используются для приготовления браги. Подростка задержали на прилегающей к колонии режимной территории, проводится проверка.
Дрожжи пытались перебросить и в ИК-4 в Каменке Брасовского района. На участке внутренней запретной зоны сотрудники колонии обнаружили три свертка, в которых находились 53 пачки быстродействующих дрожжей.
Ну а чаще всего, по данным УФСИН, пытаются «помочь» осужденным колонии общего режима № 6 в Клинцах, где отбывают наказание бывший губернатор Николай Денин и бывший мэр Брянска Сергей Смирнов. На минувшей неделе сотрудники ИК-6 пресекли доставку 14 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом по 0,5 литра каждая. Злоумышленники бросали алкогольную продукцию в производственную зону.
Новости регионов
06 Марта, 2017
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