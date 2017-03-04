Разозлившийся на продавца брянец разбил витрину и ограбил пивной киоск

19-летний житель Брянска разбил витрину пивного киоска и украл товар.

Инцидент произошел поздним вечером на улице Куйбышева в Бежицком районе, сообщили в УМВД по Брянской области. Когда покупатель попросил бутылку пива, продавец, усомнившись в его возрасте, попросила предъявить паспорт.

Просьба, по словам продавца, привела молодого человека в бешенство. Он разбил витрину и ограбил киоск. Размер ущерба превысил 1 тысячу рублей.

19-летнего жителя Бежицы задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Брянцу грозит до семи лет заключения.