Разозлившийся на продавца брянец разбил витрину и ограбил пивной киоск
19-летний житель Брянска разбил витрину пивного киоска и украл товар.
Инцидент произошел поздним вечером на улице Куйбышева в Бежицком районе, сообщили в УМВД по Брянской области. Когда покупатель попросил бутылку пива, продавец, усомнившись в его возрасте, попросила предъявить паспорт.
Просьба, по словам продавца, привела молодого человека в бешенство. Он разбил витрину и ограбил киоск. Размер ущерба превысил 1 тысячу рублей.
19-летнего жителя Бежицы задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Брянцу грозит до семи лет заключения.
Новости регионов
06 Марта, 2017
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