В Сосновом Бору ремонтник украл из квартиры три телевизора и утюг

Житель Брянска ограбил квартиру, в которой делал ремонт.

В полицию обратилась 66-летняя жительница Брянского района. По словам пенсионерки, в конце 2016 года она договорилась со знакомым о ремонте квартиры в поселке Сосновый Бор.

Заехав проверить, как продвигается работа, хозяйка квартиры обнаружила пропажу трех телевизоров и утюга.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Брянска. Он сознался в кражах, однако вернуть технику не смог. Телевизоры и утюг он продал, а деньги потратил. Ему грозит до пяти лет заключения.