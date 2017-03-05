В Сосновом Бору ремонтник украл из квартиры три телевизора и утюг
Житель Брянска ограбил квартиру, в которой делал ремонт.
В полицию обратилась 66-летняя жительница Брянского района. По словам пенсионерки, в конце 2016 года она договорилась со знакомым о ремонте квартиры в поселке Сосновый Бор.
Заехав проверить, как продвигается работа, хозяйка квартиры обнаружила пропажу трех телевизоров и утюга.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Брянска. Он сознался в кражах, однако вернуть технику не смог. Телевизоры и утюг он продал, а деньги потратил. Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
07 Марта, 2017
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