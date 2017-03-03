В Жуковке пенсионерка заплатила за закладки 10 тысяч рублей
10 тысяч рублей лишилась доверчивая жительница Жуковки.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, незнакомец попросил 75-летнюю женщину разменять крупные денежные купюры. Согласившись, та лишь спустя время разглядела, что вместо денег получила сувенирные закладки. Добычей мошенника стали 10 тысяч рублей.
Задержать подозреваемого удалось спустя сутки. Ранее судимый 39-летний житель Жуковки сознался в преступлении. Деньги он успел потратить.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
07 Марта, 2017
|+8
|$59
|€62
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
5 марта 2017 года исполнился год, как компания «РЖД» запустила первый поезд в рамках нового сервиса «поезд выходного дня», который стал совершать рейсы между Москвой и Брянском. За год услугами проезда на этом направлении воспользовались около 50 тыс. пассажиров.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.