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В Жуковке пенсионерка заплатила за закладки 10 тысяч рублей

Опубликовано Сегодня, 08:30

10 тысяч рублей лишилась доверчивая жительница Жуковки.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, незнакомец попросил 75-летнюю женщину разменять крупные денежные купюры. Согласившись, та лишь спустя время разглядела, что вместо денег получила сувенирные закладки. Добычей мошенника стали 10 тысяч рублей.

Задержать подозреваемого удалось спустя сутки. Ранее судимый 39-летний житель Жуковки сознался в преступлении. Деньги он успел потратить.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет заключения.

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