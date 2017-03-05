13 человек эвакуировали из-за пожара на улице Семашко в Брянске

Вечером 6 марта произошел пожар в квартире дома по улице Семашко в Советском районе Брянска.

По информации регионального ГУ МЧС, пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 20.07 Очаг возгорания находился на площади 3 квадратных метра (на фото Брянского МЧС). 13 человек были эвакуированы.

Пожар потушили в 20.12. По данным МЧС, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.